البرلمان الكويتي يحقق في طلبيات طائرات إيرباص‎

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أعضاء البرلمان الكويتي وفقوا يوم الأربعاء على تشكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات إيرباص التي تشوبها شبهة فساد.

وبدأت حكومات وشركات طيران على مستوى العالم تحقيقاتها الخاصة بعد أن توصلت شركة إيرباص في 31 كانون الثاني يناير إلى تسوية بمبلغ قياسي بلغ أربعة مليارات دولار مع ممثلي الادعاء في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن مزاعم عن رشاوى وفساد يرجع تاريخه لأكثر من عشرة أعوام.

وفي الكويت، كُلفت لجنة برلمانية من ثلاثة أعضاء بمراجعة طلبيات إيرباص على أن ترفع تقريرا بالنتائج التي تتوصل إليها لمجلس الأمة في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) يوم السادس من فبراير شباط إنها مستعدة لتلقي أي معلومات عن مزاعم بدفع رشاوى لتأمين الحصول على طلبيات طائرات من إيرباص شملت أطرافا كويتية.

وطلب مجلس الأمة كذلك من وزارة المالية مراجعة صفقات الطائرات الأخيرة التي شاركت فيها الخطوط الجوية الكويتية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إيرباص.