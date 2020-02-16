إيران: لن ننسى الشركات التي تخلت عنا استجابة للعقوبات الأمريكية

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد؛ بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الأحد، إن ”البلاد تشهد مرحلة تاريخية، حيث تطبق الولايات المتحدة ضغطا سياسيا في أعلى المستويات“.

وأفاد عراقجي، بأن ”الشعب الإيراني لن ينسى الشركات التي خضعت للسياسات الأمريكية وتركته وحيدا.. هذه الشركات لن تكون لها الأولوية في مستقبل الاقتصاد الإيراني“.

وذكر أن ”الأولوية ستكون للشركات المحلية، وإذا دعت الحاجة ستكون الأسبقية للشركات الأجنبية التي بقيت بإيران في ظل هذه الظروف الصعبة“.

وفي الأيام الماضية، أعلنت شركتا ”سامسونغ“ و“إل جي“ الكوريتان، إنهاءهما التعامل مع الشركات الإيرانية.

وفي شهر مايو/ أيار من عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.