مسؤول إيراني: الشركات الكورية المنسحبة لن تعود إلى أسواقنا مستقبلا

علق كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، على إعلان عدد من الشركات الكورية العالمية خروجها من الأسواق الإيرانية تفاديا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“ عن عراقجي قوله ”إننا نقع اليوم في لحظة تاريخية هامة للغاية ونواجه أوج الضغوط الأمريكية علينا، فمن اتبع السياسة الأمريكية وترك الشعب الإيراني في هذه الظروف الصعبة وحيدا فلن يكون له مكان بيننا في المستقبل“.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على انسحاب الشركات الكورية من إيران قائلا: ”إن الشركات التي تركت إيران لن تكون ضمن الأولوية في اقتصاد إيران في المستقبل وليعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا مرة أخرى إلى أسواق إيران بسهولة“.

يأتي هذا بعدما أعلنت شركتا ”سامسونغ“ و“ال جي“ الكوريتين للإلكترونيات وقف بيع منتجاتها في إيران بدءا من الـ25 من شباط/فبراير الجاري، تفاديا لخرق العقوبات المفروضة على طهران من قِبل الولايات المتحدة.

وكان عدد كبير من الشركات العالمية أعلنت في وقت سابق انسحابها من الأسواق الإيرانية بعد فرض العقوبات الدولية على طهران إذ كان أبرزها توتال الفرنسية للنفط والغاز وإيرباص للطائرات.