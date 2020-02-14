”قناة السويس“ تعلن تحقيق رقم قياسي في عدد السفن العابرة منها

أعلنت إدارة قناة السويس المصرية تحقيق رقم قياسي، اليوم الجمعة، بعبور 61 سفينة، وتحقيق إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن التقارير الملاحية ”سجلت اليوم رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المحقق، بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغ 4.6 مليون طن، محققة إيرادًا يوميًا قدره 20 مليون دولار“.

وأوضح ربيع، في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، ولم تتأثر من تداعيات ظهور فيروس كورونا بالصين.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن في وقت سابق وصول الإيرادات الخاصة بالقناة في موازنة 2018-2019 إلى 5.9 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 300 مليون دولار، مؤكدًا أن القناة تستهدف الوصول إلى 55 مليار دولار خلال الـ15 عامًا المقبلة.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة في القناة بانتشار الفيروس في الصين.

وأوضحت أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تمامًا، وارتفعت 8.5% خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنة بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.