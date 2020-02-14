الصين تحث أمريكا على وقف محاربة شركاتها

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها تحث الولايات المتحدة على الكف فورا عن محاربة الشركات الصينية دون داع، وذلك بعدما أعلن ممثلو ادعاء أمريكيون، لائحة اتهام جديدة ضد شركة ”هواوي تكنولوجيز“.

وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية يومية، إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة تلحق ضررا بالغا بمصداقية البلد وصورته.

وكان ممثلو ادعاء أمريكيون قد اتهموا شركة ”هواوي“، أمس الخميس، بالسطو على أسرار تجارية ومساعدة إيران في تتبع المحتجين، في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية وفي تصعيد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر صانع لأجهزة الاتصالات في العالم.