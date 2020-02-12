ارتفاع طفيف بأرباح شركة ”إعمار“ العقارية في 2019

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة ”إعمار“ العقارية العملاقة في دبي، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أرباحها الصافية لعام 2019، على الرغم من تراجع أسعار العقارات.

وتأتي الزيادة الطفيفة في الأرباح الصافية على الرغم من تراجع أسعار سوق العقارات في دبي.

وقالت ”إعمار“ الشركة المالكة لبرج خليفة، أطول برج في العالم، في البيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 1,688 مليار دولار في عام 2019، ما يعني نموا بمقدار 1 % من العام السابق الذي حققت فيه ربحا صافيا ب 1,671 مليار دولار.

وتعد ”إعمار“ واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ولها استثمارات في مجال الترفيه والفنادق والمراكز التجارية.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار: ”اتسم أداء إعمار خلال العام 2019 بالمرونة، مع استمرار النمو في ظل التحديات الحالية التي يشهدها السوق“.

وفي دبي، موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات.

وتأتي النتائج مع تراجع سوق العقارات في دبي منذ 2014، مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث تراجعت قيمتها بنحو 30 %.