داماك العقارية في دبي تعلن عن أول خسائر لها منذ 10 سنوات

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة داماك، أكبر شركة عقارية في دبي، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خسائر العام الماضي للمرة الأولى منذ عشر سنوات مع استمرار أزمة سوق العقارات.

وأعلنت داماك عن خسائر بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2019 مقارنة بصافي ربح 313 مليون دولار في العام السابق، وانخفضت الأرباح بقيمة 28,2% لتصبح 1,2 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وكانت داماك أعلنت عن خسائر للمرة الأخيرة في عام 2010، بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دبي.

و“داماك“ التي تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في شباط/فبراير 2017، بعد شهر من تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.

وتأتي النتائج مع تراجع سوق العقارات في دبي منذ 2014، مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث تراجعت قيمتها بنحو 30%.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني في بيان: إن الشركة ”ما زالت تتمتع بوضع مالي مستقر وسيولة جيدة“، موضحًا أن الشركة قامت بتخفيض ديونها بمقدار 436 مليون دولار أمريكي في الـ 18 شهرًا الماضية.