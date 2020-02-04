شركة ”فوكسكون“ تقرر استئناف عملها بالصين رغم زيادة تفشي كورونا

كشفت شركة ”فوكسكون“ المحدودة للصناعات الدقيقة، ووكيل شركة ”أبل“ العالمية بالصين، أنها ستستأنف الإنتاج الكامل وعلى نطاق واسع في البلاد في موعد أقصاه الـ10 من فبراير/ شباط، على الرغم من تفشي فيروس ”كورونا“ الذي أصاب الآلاف، وحظر السفر.

وذكرت ”فوكسكون“ -أكبر مصنع للمكونات الإلكترونية في العالم، وأهم شركة مُصنعة لـ“أبل”- في بيان نقلته وكالة ”بلومبيرغ“ يوم الثلاثاء، أنها ”لا تزال تتوقع أن تتمكن من إعادة تشغيل المرافق في جميع أنحاء الصين في الموعد المحدد للمنتجات التي تقوم الشركة بصناعتها لصالح وكيلها الأمريكي“.

كما ذكر موردون آخرون مثل شركة ”كوانتا“ للكمبيوتر، وشركة ”فانشتيك“ وشركة ”LG“ للشاشات، أنهم سيعودون إلى العمل في الأسبوع المقبل بالصين.

وفي الوقت الذي حدد فيه المسؤولون الصينيون والشركات الصينية الـ10 من فبراير/ شباط كموعد لاستئناف العمل في معظم البلاد، تزايدت الشكوك حول التوقيت في الأيام الأخيرة مع ارتفاع عدد الوفيات بفيروس ”كورونا“، إذ يجد العمال أنفسهم عالقين ما بين إغلاق المدن والطرق الرئيسة والمواصلات.

وقالت شركة ”أبل“ هذا الأسبوع، إنها ستغلق مكاتبها ومتاجرها ومراكز الاتصال في البر الرئيس للصين حتى الـ9 من فبراير/ شباط، كإجراء احترازي وبناء على أحدث النصائح من كبار خبراء الصحة“، مشيرة إلى أن الشركة تراقب التطورات في الصين عن كثب، وتعمل مع الموظفين والشركاء في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة ”أبل“ عن إيرادات للربع الأول من العام التي تغلبت فيه على توقعات وول ستريت بشأن انتعاش الطلب على iPhone، ما أدى إلى تسجيل أسهمها رقما قياسيا، وأصدرت تنبؤات كانت أوسع من المعتاد بسبب عدم اليقين الناجم عن انتشار فيروس ”كورونا“.