”كورونا“ يهدد بإجهاض خطط شركة ”أبل“ لزيادة الإنتاج

ذكر موقع ”نيكي آسيان ريفيو“ الاقتصادي، يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتعرض خطة شركة ”أبل“ لزيادة إنتاج ”آيفون“ بنسبة 10% في النصف الأول من هذا العام، لعدة عراقيل، مع تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع أنحاء الصين.

وطلبت الشركة من مورديها الذين يمتلك العديد منهم مراكز تصنيع في الصين، تعويض ما يصل إلى 80 مليون جهاز ”آيفون“ في النصف الأول من عام 2020، بحسب ما ذكرت تقارير موقع ”نيكي“، نقلا عن مصادر موثوقة بالشركة.

وحجزت ”أبل“ طلبات لما يصل إلى 65 مليونا من هواتف ”آيفون“ القديمة، وما يصل إلى 15 مليون وحدة من طراز جديد لخفض الأسعار، حيث تخطط للكشف عنه في مارس/ آذار، وفقا للتقرير، لكن يبدو أن الإنتاج الضخم الذي من المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير/ شباط قد يتأخر بسبب تفشي الفيروس.

وبسبب المخاوف من فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ شكل وباء عالمي، بدأت أسهم شركات التكنولوجيا المرتفعة في الولايات المتحدة في الانخفاض، حيث أُغلق سهم ”أبل“ منخفضًا بنسبة 3% تقريبًا ليصل إلى 308.95 دولار، يوم الاثنين، وكان سهمها قد صعد بنحو 86% في عام 2019.

وقتل فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 100 شخص وأصاب أكثر من 4500 في الصين، وتقطعت السبل بعشرات الملايين خلال عطلة العام القمري الجديد، كما هز الأسواق العالمية.

وقدمت شركة ”كوبرتينو“، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، والتي حققت أكثر من 142 مليار دولار من مبيعات هواتف ”آيفون“ في السنة المالية 2019، بدائل مختلفة من الهواتف الذكية ذات أسعار قليلة لجذب قطاع من الزبائن يُعنى بالتوفير.