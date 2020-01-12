رقم قياسي جديد لاكتتاب ”أرامكو“ السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، ارتفاع قيمة طرحها الأولي إلى 29.4 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد، بعد أن مارست خيار ”بيع أسهم إضافية“، يبلغ عددها 450 مليون سهم إضافي.

وجمعت ”أرامكو“ في بداية طرحها، ديسمبر/كانون الأول الماضي، حوالي 25.6 مليار دولار، عن طريق بيع 3 مليارات سهم، بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم الواحد.

وقتها قالت الشركة إنها ستبيع أسهما إضافية خلال الفترة المقبلة، لتعلن اليوم وصول الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).

وقالت ”أرامكو“ في إفصاح لبورصة السعودية، إنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، يتضمن ممارسته لخيار الشراء.

وذكرت أن مدير الاستقرار السعري قدم اليوم إخطارا قال فيه إنه مارس خيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر ”أسهم خيار الشراء“، بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم.

والأسهم البالغة 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء، تم تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.