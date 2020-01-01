مصادر: ”إيرباص“ تتخطى هدفها بتسليم 863 طائرة في 2019‎

قالت مصادر بمطارات وجهات رصد، اليوم الأربعاء، إن إيرباص الأوروبية سلمت عددا قياسيا من الطائرات في ديسمبر/ كانون الأول لتتخطى هدفها للعام 2019 وتقتنص المركز الأول في صناعة الطائرات من منافستها الأمريكية بوينغ التي تمر بمتاعب.

أضافت المصادر أن إيرباص، التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 2و3 % في أكتوبر/ تشرين الأول، عبأت موارد إضافية حتى ساعات قبل منتصف الليل عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام، بزيادة 7.9 % من 800 طائرة في 2018.

ورفضت إيرباص التعقيب على الأرقام التي من المقرر أن تخضع لمراجعة قبل الانتهاء منها ونشرها.

ويتلقى مصنعو الطائرات أغلب إيراداتهم عند تسليم الطائرات – مطروحا منها أي مدفوعات سابقة – ولذا يحظى حجم التسليمات بمتابعة وثيقة من المستثمرين.