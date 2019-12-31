رغم الحظر الأمريكي.. عوائد ”هواوي“ تتجاوز 122 مليار دولار في 2019

أعلنت شركة ”هواوي“ الصينية، الثلاثاء، عن إيراداتها للعام 2019، مع استمرار نمو المجموعة التكنولوجية، على الرغم من الحملة الأمريكية الطويلة ضد أعمالها، لكنها حذرت من أن النمو في العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة.

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة إريك شو للموظفين عبر رسالة بمناسبة العام الجديد، قائلا إن ”إيرادات الشركة قد تجاوزت 850 مليار يوان صيني (122 مليار دولار) هذا العام، وهو رقم قياسي جديد للمجموعة الصينية وزيادة بنسبة 18 ٪ عن العام السابق“، مضيفا أن ”شركة هواوي، ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، باعت 240 مليون جهاز هاتف هذا العام، بزيادة عن 206 ملايين جهاز في العام الماضي“.

وأوضح أن ”هذه الأرقام أقل من توقعاتنا الأولية، ولكن لا تزال الأعمال قوية ونحن نقف أقوياء في مواجهة الشدائد“، مشتكيا في الوقت ذاته من أن ”شركة هواوي تواجه حملة استراتيجية وطويلة الأجل ضد أعمالها من قبل الحكومة الأمريكية“.

واضاف المسؤول الصيني: ”إذا استمرت الحملة لفترة طويلة، فإنها ستخلق بيئة أكثر صعوبة للشركة التي تعمل منذ 32 عاما للاستمرار“، مشددا على أن ”البقاء سيكون الأولوية الأولى للشركة في عام 2020“.

وكانت الولايات المتحدة أضافت ”هواوي“ إلى القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة هذا العام، وفرضت قيودا جديدة للحد من قدرتها على البيع مع الشركات الأمريكية، كما حثت واشنطن حلفاءها على عدم استخدام منتجات ”هواوي“ في بناء الجيل التالي من البنية التحتية لشبكة الاتصالات، بدعوى أن الشركة الصينية تشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في مؤتمر عُقد في نيودلهي إنه ”يأمل ألا تتعرض الهند، ثاني أكبر سوق للاتصالات في العالم، عن غير قصد لمخاطر أمنية غير مرغوب فيها باستخدام معدات 5G من هواوي“.

لكن النصيحة الأمريكية لم يمتثل لها جميع حلفاء الولايات المتحدة، وحصلت ”هواوي“ على نصر كبير في الهند، التي وافقت على طلب الشركة للمشاركة في تجارب الطيف الترددي 5G.