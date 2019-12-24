مسؤول: وثائق جديدة من بوينغ بشأن الطائرة 737 ماكس تظهر بواعث قلق ”مزعجة جدًا“

قال مساعد في لجنة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن وثائق من بوينغ تعكف لجنة حكومية أمريكية على مراجعتها، يبدو أنها تشير إلى صورة ”مزعجة جدًا“ لتعليقات من موظفين بشركة صناعة الطائرات بشأن الطائرة 737 ماكس الموقوفة عن الطيران.

وأضاف المساعد، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الوثائق، التي قدمت إلى اللجنة في وقت متأخر، يوم الاثنين، ناقشت بواعث قلق بشأن التزام بوينغ بمعايير السلامة، ومساعي من بعض الموظفين لضمان ألا تتدخل هيئات تنظيمية أو هيئات أخرى لتعديل خطط الشركة للإنتاج.

ولم يتسنَ الاتصال ببوينغ للحصول على تعقيب.

وقُدمت الوثائق إلى لجنة إدارة الطيران الاتحادية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بوينغ إقالة رئيسها التنفيذي ”دينيس مويلنبرغ“ وسط أزمة أثارتها طريقة تعاملها مع تداعيات حادثي تحطم لطائرتها الأفضل مبيعات 737 ماكس.

وطائرات 737 ماكس رابضة على الأرض منذ مارس/ آذار، وقتل 346 شخصًا في حادثي التحطم اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر.

وإلى جانب الوثائق التي قدمت إلى إدارة الطيران الاتحادية، قدمت بوينغ في وقت سابق وثائق إلى وزارة العدل التي تجري تحقيقًا جنائيًا نشطًا في أمور مرتبطة بالطائرة 737 ماكس.

وتسعى ”بوينغ“ جاهدة إلى إصلاح العلاقات مع هيئات تنظيمية أمريكية ودولية تحتاج لنيل موافقتها على عودة طائرات 737 ماكس إلى التحليق في الجو.

وأغلقت أسهم بوينغ منخفضة 1.3 % إلى 333 دولارًا، اليوم الثلاثاء بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 20 % على مدار الأشهر التسعة الماضية.