”بوينغ“ تطيح برئيسها التنفيذي

أطاحت شركة بوينغ برئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرغ في إطار مسعى لأكبر صانع للطائرات في العالم للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا ”737 ماكس“ في أعقاب حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا.

ويأتي عزل الرئيس التنفيذي بينما تواجه بوينغ صعوبة في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الهيئات التنظيمية، التي تحتاج للحصول على موافقتها لعودة طائرات 737 إلى الجو، وتسعى لاستعادة ثقة الركاب والزبائن من شركات الطيران حول العالم.

وقالت بوينغ إن رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من الـ13 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفة أن هذا التغيير في القيادة ضروري لاستعادة الثقة.

وقفزت أسهم بوينغ، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، حوالي 4 % في التعاملات المبكرة لتسترد جزءا صغيرا من خسائرها على مدار الأشهر الـ9 الماضية، التي بلغت أكثر من 20%.