السعودية تستدعي مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ بسبب خلل فني

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الاثنين، مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ اليابانية بسبب خلل قد يتسبب بحوادث لتلك المركبات التي تقل عددا كبيرا من الركاب.

وقالت الوزارة في إعلان الاستدعاء، إنه يشمل 529 حافلة تويوتا من نوع ”Coaster“، ”وسنة الموديل 2017 – 2019“.

وأضافت أن الاستدعاء يعود ”لخلل في القاطع الكهربائي للإضاءات التحذيرية (الفلشر) قد يؤدي إلى توقفها عن العمل، مما يزيد من خطر وقوع حادث“.

وطلبت الوزارة من ملاك تلك الحافلات، التواصل مع وكيل الشركة في السعودية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 592 حافلة

???? تويوتا "Coaster"

???? 2017 – 2019

???? لخلل في القاطع الكهربائي للإضاءات التحذيرية (الفلشر) قد يؤدي إلى توقفها عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث. ???? #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 pic.twitter.com/RjMx0iAvmo — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) December 23, 2019

ومن النادر أن تشمل عمليات الاستدعاء التي ظهرت في السنوات الماضية، الحافلات بمختلف أنواعها، إذ ظلت غالبية إعلانات الاستدعاء تشمل السيارات الفردية بمختلف ماركاتها بما في ذلك الفارهة.