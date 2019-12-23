 السعودية تستدعي مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ بسبب خلل فني – إرم نيوز‬‎

السعودية تستدعي مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ بسبب خلل فني

السعودية تستدعي مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ بسبب خلل فني

المصدر: إرم نيوز

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الاثنين، مئات الحافلات التابعة لشركة ”تويوتا“ اليابانية بسبب خلل قد يتسبب بحوادث لتلك المركبات التي تقل عددا كبيرا من الركاب.

وقالت الوزارة في إعلان الاستدعاء، إنه يشمل 529 حافلة تويوتا من نوع ”Coaster“، ”وسنة الموديل 2017 – 2019“.

وأضافت أن الاستدعاء يعود ”لخلل في القاطع الكهربائي للإضاءات التحذيرية (الفلشر) قد يؤدي إلى توقفها عن العمل، مما يزيد من خطر وقوع حادث“.

وطلبت الوزارة من ملاك تلك الحافلات، التواصل مع وكيل الشركة في السعودية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ومن النادر أن تشمل عمليات الاستدعاء التي ظهرت في السنوات الماضية، الحافلات بمختلف أنواعها، إذ ظلت غالبية إعلانات الاستدعاء تشمل السيارات الفردية بمختلف ماركاتها بما في ذلك الفارهة.

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