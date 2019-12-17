”أرامكو“ السعودية تستحوذ على 17% من ”هيونداي أويل بنك“ الكورية

أعلنت ”أرامكو“ السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، اكتمال صفقة استحواذ شركتها التابعة ”أرامكو فيما وراء البحار بي. في“ على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.

وحسب بيان لشركة ”أرامكو“، اليوم الثلاثاء، فإن قيمة الاستثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

ووفق البيان، سيدعم الاستثمار استراتيجية ”أرامكو“ للتوسع في قطاع التكرير والكيماويات، عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية.

وسيمكن الاستثمار ”أرامكو“ من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية، حسب البيان.

وشركة ”هيونداي أويل بنك“ خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964.

ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم.

وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.

وتنشط ”أرامكو“، التي طرحت الحكومة السعودية جزءًا من أسهمها للاكتتاب الشهر الماضي، في قطاعات جديدة مؤخرًا بجانب بيعها للنفط الخام.