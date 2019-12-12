حكومة كردستان العراق ترجئ مدفوعات لجينل وجلف كيستون النفطيتين‎

قالت شركتا إنتاج النفط المدرجتان في لندن جينل وجلف كيستون، اليوم الخميس، إن حكومة إقليم كردستان العراق أرجأت مدفوعات مستحقة لهما لأسابيع قليلة.

وقالت جلف كيستون إنها تلقت إخطارًا من وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم بأن المدفوعات ذات الصلة بإنتاج النفط لشهري آب أغسطس وأيلول سبتمبر، والمستحقة في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر، سَتُسدد في كانون الثاني يناير 2020.

وأصدرت جينل بيانًا مطابقًا، لكن أيًا من الشركتين لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

والمدفوعات مستحقة للشركتين بموجب عقود تقاسم إنتاج مبرمة مع حكومة إقليم كردستان. ولم يتسنَ حتى الآن الوصول إلى المسؤولين الأكراد للحصول على تعليق.

وتنتج جينل حوالي 37 ألف برميل يوميًا بشكل صافٍ في كردستان، وبدأت الشركة دفع توزيعات لا تقل عن 40 مليون دولار هذا العام وباشرت برنامجًا لإعادة شراء أسهم.

وسجلت أسهمها أدنى مستوياتها في شهرين يوم الخميس، وانخفضت 3.3% إلى 180 بنسًا. وكانت الترتيبات تدر على الشركة نحو 30 مليون دولار شهريًا منذ بداية 2019.

وقال متحدث باسم جينل: ”المدفوعات انتظمت على مدى أكثر من أربع سنوات ونحن واثقون من قدرة وزارة الموارد الطبيعية واستعدادها للدفع وسداد المتأخرات على النحو المعلن.. هذه مسألة مؤقتة وهي لا تؤثر في نظرتنا الإيجابية للعمل والاستثمار بإقليم كردستان العراق.“

وتنتج جلف كيستون أكثر بقليل من 30 ألف برميل يوميًا بشكل إجمالي في كردستان العراق، وباشرت هي الأخرى برنامج إعادة شراء أسهم هذا العام بنحو 25 مليون دولار ودفعت توزيعات 25 مليون دولار أيضًا.

وكانت الشركة قالت في تشرين الأول أكتوبر إنها تلقت 16.8 مليون دولار مدفوعات صافية من حكومة كردستان العراق عن مبيعات نفط تموز يوليو 2019 من حقلها شيخان. وهبطت أسهم الشركة 4.4%، الخميس. وأحجم متحدث عن الإدلاء بالمزيد.

ولم تذكر دي.إن.أو النرويجية، العاملة في إقليم كردستان العراق هي الأخرى، إن كانت مدفوعات مستحقة لها قد تقرر تأجيلها أيضًا.