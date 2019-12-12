”بوبيان“ الكويتية تبيع كامل أسهمها في ”أرامكو“ السعودية‎

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات (المُدرجة في بورصة الكويت)، عن بيع كامل أسهمها بشركة أرامكو السعودية في ثاني جلسات التداول بسوق الأسهم السعودية.

وقالت بوبيان في بيان للبورصة، الخميس، إنها قامت بالتخارج من حصتها في أرامكو البالغة 3.326 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.2 مليون دينار (33.6 مليون دولار).

وحسب البيان، بلغت أرباح الشركة الكويتية من التخارج نحو 1.6 مليون دينار . وكانت بوبيان أعلنت الأحد الماضي، الاكتتاب بطرح أرامكو بقيمة 28.4 مليون دولار.

وارتفع سهم أرامكو بالنسبة القصوى 10%، بأول أيام تداول الأربعاء، فيما زاد بنسبة 4.55% بتعاملات اليوم إلى 36.8 ريال (9.81 دولار).

ونجحت ”أرامكو“، أكبر شركة نفط في العالم، في طرح 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، 3 مليارات سهم، منها 0.5% للأفراد (مليار سهم)، و1% للمؤسسات.

وتمت تغطية اكتتاب عملاق النفط السعودي بنسبة 465%، عبر جمع 446 مليار ريال (119 مليار دولار)، بسعر 32 ريالًا (8.5 دولار) للسهم الواحد.

ويتجاوز اكتتاب ”أرامكو“ البالغ قيمته 25.6 مليار دولار الطرح الأولى لشركة ”علي بابا“ الصينية، ويصبح أكبر اكتتابات العالم.