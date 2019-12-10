تراجع تسليمات ”بوينغ“ بمقدار النصف خلال 2019

سلمت بوينغ أقل من نصف عدد الطائرات في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما قال صانع الطائرات اليوم الثلاثاء، مع استمرار متاعبه الناجمة عن وقف تشغيل طائرته الأفضل مبيعًا 737 ماكس.

وبلغ إجمالي التسليمات 345 طائرة في الأحد عشر شهرًا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ704 قبل عام، وبما يقل أيضًا عن نصف العدد الذي سلمته منافستها الأوروبية إيرباص في الفترة نفسها.

ومن المعتاد أن يدفع المشترون معظم ثمن الطائرات الجديدة عند تسلمها، ما يبرز أهمية التسليمات كمؤشر على أداء أكبر صانعي طائرات في العالم.

وشهدت الشركة طفرة في الطلبيات بالتزامن مع معرض دبي للطيران الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الطلبيات بعد خصم الإلغاءات أو تغييرات الطراز هذا العام إلى 56 في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 45 قبل شهر.