 السعودية تستدعي أكثر من 700 سيارة فارهة بسبب خلل تقني بأحد أنظمتها – إرم نيوز‬‎

السعودية تستدعي أكثر من 700 سيارة فارهة بسبب خلل تقني بأحد أنظمتها

السعودية تستدعي أكثر من 700 سيارة فارهة بسبب خلل تقني بأحد أنظمتها

المصدر: إرم نيوز

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 700 سيارة فارهة من شركة ”بورش“ الشهيرة بعد الكشف عن وجود خلل تقني في أحد أنظمتها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاستدعاء يشمل 786 مركبة بورش من موديل ”Panamera“ و“Cayenne“؛ بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ويشمل الاستدعاء 638 سيارة موديل Cayenne“ 2018-2020″، و148 سيارة موديل Panamera“ 2017-2020″.

وطلبت الوزارة من ملاك تلك السيارات التواصل مع شركة ”ساماكو“ للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجانًا.

وتنتمي سيارات ”بورش“ للماركات العالمية الشهيرة المصنفة في فئة المركبات باهظة الثمن، ويصل سعر السيارة الواحدة من النوع الذي تم استدعاؤه في السعودية إلى أكثر من 150 ألف دولار.

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