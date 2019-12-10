السعودية تستدعي أكثر من 700 سيارة فارهة بسبب خلل تقني بأحد أنظمتها

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 700 سيارة فارهة من شركة ”بورش“ الشهيرة بعد الكشف عن وجود خلل تقني في أحد أنظمتها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاستدعاء يشمل 786 مركبة بورش من موديل ”Panamera“ و“Cayenne“؛ بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم، مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

ويشمل الاستدعاء 638 سيارة موديل Cayenne“ 2018-2020″، و148 سيارة موديل Panamera“ 2017-2020″.

وطلبت الوزارة من ملاك تلك السيارات التواصل مع شركة ”ساماكو“ للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجانًا.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 786 مركبة

???? بورش "Panamera / Cayenne"

???? 2017 – 2020

???? لاحتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. ???? #سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2HJuH pic.twitter.com/9mJ5O1CgsJ — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) December 10, 2019

وتنتمي سيارات ”بورش“ للماركات العالمية الشهيرة المصنفة في فئة المركبات باهظة الثمن، ويصل سعر السيارة الواحدة من النوع الذي تم استدعاؤه في السعودية إلى أكثر من 150 ألف دولار.