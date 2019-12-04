شركتان سعوديتان تطلقان في مكة صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 4.5 مليار دولار‎

أطلقت شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، اليوم الأربعاء، يركز على عقارات في مكة.

وستقوم ”صناديق الإنماء مكة للتطوير“ الجديدة بتطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مكة.

وقال مازن بن فواز بغدادي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار: ”هذه الشراكة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة“.

ويفد ملايين الحجاج على مكة في موسم الحج، وهو أضخم تجمع سنوي للمسلمين في العالم.

والحج هو العمود الفقري لخطة توسع في قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط. ويدر الحج والعمرة إيرادات بمليارات الدولارات من إقامة وانتقالات ورسوم وهدايا الحجاج.