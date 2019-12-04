 شركتان سعوديتان تطلقان في مكة صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 4.5 مليار دولار‎ – إرم نيوز‬‎

شركتان سعوديتان تطلقان في مكة صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 4.5 مليار دولار‎

شركتان سعوديتان تطلقان في مكة صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 4.5 مليار دولار‎

المصدر: رويترز

أطلقت شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، صندوقًا للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، اليوم الأربعاء، يركز على عقارات في مكة.

وستقوم ”صناديق الإنماء مكة للتطوير“ الجديدة بتطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مكة.

وقال مازن بن فواز بغدادي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار: ”هذه الشراكة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة“.

ويفد ملايين الحجاج على مكة في موسم الحج، وهو أضخم تجمع سنوي للمسلمين في العالم.

والحج هو العمود الفقري لخطة توسع في قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط. ويدر الحج والعمرة إيرادات بمليارات الدولارات من إقامة وانتقالات ورسوم وهدايا الحجاج.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
استثمارات
اقتصاد
الحكومة السعودية
السعودية
تاغ
رؤية السعودية 2030
شركات
عقارات
مختارات
هيئة السوق المالية السعودية
تاريخ النشر
تاريخ التحديث