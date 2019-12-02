طرح أرامكو يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات

أعلن المستشارون الماليون لشركة أرامكو السعودية؛ في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن الشركة استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) لشريحة المؤسسات من طرحها العام الأولي المزمع.

وبدأ بناء دفتر أوامر المؤسسات في الـ 17 من نوفمبر/تشرين الثاني، ولدى المستثمرين حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول للاكتتاب.

وتخطط أرامكو لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية: إن شركة النفط الحكومية العملاقة ”تلقت طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن“.