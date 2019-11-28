شريحة الأفراد في طرح أرامكو تفوق المعروض

قالت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، اليوم الخميس، إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار).

وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع 1.5 بالمائة، بما يعادل حوالي ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالًا للسهم، مما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وتقول أرامكو، إنه من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم للاكتتاب في الطرح.