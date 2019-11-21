”فولكس فاجن“ تكشف النقاب عن سيارة كهربائية جديدة (فيديو وصور)

كشفت شركة ”فولكس فاجن“ الألمانية الشهيرة، عن سيارة كهربائية جديدة في معرض في لوس أنجلوس، تجمع ما بين التطور والعملية.

وصُممت سيارة ”أي دي سبيس فيزيون“ ID Space Vizzion، الكهربائية الجديدة لتناسب احتياجات العائلة، واستنادًا إلى سيارة ”أي دي فيزيزن“ الرياضية التي أعلنت عنها الشركة في عام 2018.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتبر السيارة التي كشفت عنها الشركة في المعرض مجرد نموذج أولي، ولكن الشركة أكدت أنها تعمل على خطة لإطلاق السيارة في عام 2022.

وبحسب التقارير، تخطط ”فولكس فاجن“ لبيع 22 مليون سيارة كهربائية على مدى السنوات الـ 10 القادمة.

ولم تخضع سيارة ”أي دي سبيس فيزيون“ بعد، لاختبار وكالة حماية البيئة حتى الآن، لذلك قد تتغير بعض مواصفاتها، ولكن ”فولكس فاجن“ زودت السيارة ببطارية سعتها 82 كيلو واط في الساعة، والتي من شأنها مد نطاق السيارة إلى 300 ميل.

كما ستتميز السيارة بمحرك 275 حصانًا، وهي وقادرة على الانتقال من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 5 ثوان، وستصل سرعته القصوى إلى 109 أميال في الساعة.

وتقول شركة ”فولكس فاجن“ إنها تطور نموذجًا ثانيًا للسيارة بمحرك أقوى تصل قوته إلى 355 حصانًا، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت ستطلقه في الأسواق أم لا.

وأكدت الشركة، أنها لم تركز في هذا الطراز على السرعة فقط، بل العملية ومناسبة الاحتياجات العائلية، حيث سيتم تصنيع الجزء الداخلي من السيارة من مادة صحية وصديقة للبيئة تسمى ”جلد التفاح“، والتي تعتمد على مخلفات إنتاج عصير التفاح.

وبدلًا من المقابض الميكانيكية، ستتميز السيارة بأسطح تعمل باللمس وتضيء عندما يقترب المفتاح الإلكتروني من السيارة.