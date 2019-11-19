مصادر: اتفاق بين ”إيرباص“ و“طيران ناس“ حول شراء طائرات ”إيه 320 إكس.إل.آر“

قالت مصادر بقطاع الطيران لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن ”إيرباص“ وشركة الطيران السعودي منخفض التكلفة ”طيران ناس“، توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن ممارسة خيارات شراء لطلب طائرات للرحلات طويلة المدى من طراز ”إيه321 إكس.إل.آر“.

وكان الرئيس التنفيذي لـ ”طيران ناس“ قال أمس الاثنين، إن ”الشركة تجري محادثات لممارسة خيارات شراء لبعض أو كل 40 طائرة إيرباص من طراز إيه 320 نيو النحيفة البدن“.

وطلبت شركة الطيران الاقتصادي ومقرها الرياض، 80 طائرة من طراز ”إيه 320 نيو“ في 2017، مع خيارات شراء 40 طائرة إضافية. وفي يونيو/ حزيران، وقعت اتفاقًا أوليًا لمبادلة بعض تلك الطائرات بالطرازات الأكبر من ”إيه 321“.