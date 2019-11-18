”توازن“ الإماراتي يشتري 50% بـ“في.آر تكنولوجيز“ الروسية

قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن) الاثنين إن المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50% في شركة ”في.آر تكنولوجيز“، وهي وحدة تابعة لشركة ”راشن هليكوبترز“ الروسية، وتطور طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.

وتم الإعلان عن الصفقة خلال معرض دبي للطيران فيما تواصل الإمارات الاستثمار في الصناعات المتقدمة، في إطار إستراتيجيتها لتنويع اقتصادها، وسيشتري المجلس الحصة في ”في.آر تكنولوجيز“ عبر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع له.

وجاء في بيان لـ“راشن هليكوبترز“، أن الشركتين ستستثمران 400 مليون يورو. وسيحصل توازن على تمثيل مكافئ في مجلس إدارة في.آر تكنولوجيز.

وتم توقيع اتفاق بين أندريه بوجينسكي المدير العام لـ“راشن هليكوبترز“، وطارق عبدالرحيم الحوسني المدير العام لمجلس توازن، وستوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الربع الأول من عام 2020.

و“في.آر تكنولوجيز“، وحدة تابعة لـ“راشن هليكوبترز“، وتأسست عام 2014.