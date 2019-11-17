إزاحة الستار عن أول طائرة سباق كهربائية خلال معرض دبي للطيران‎

كشف سباق للطائرات تحت رعاية شركة ”إيرباص“ اليوم الأحد، عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى شركة تصنيع الطائرات الأوروبية الكبيرة إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

وتعمل شركات من بينها شركة ”أوبر تكنولوجيز“ الأمريكية لخدمات نقل الركاب، لابتكار سيارات طائرة تعمل بالكهرباء وسط مخاوف متزايدة من التأثير البيئي للنقل الجوي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأعلنت شركة ”بوينغ“ المنافسة لـ ”إيرباص“ الشهر الماضي، عن شراكة مع العلامة التجارية الرياضية بورشه التابعة لفولكسفاغن من أجل تطوير تصور لمركبة كهربائية طائرة يمكنها نقل الركاب في المدن.

وأعلن سباق (إير ريس إي) أن شركة ”كوندور أفياشين“، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة السباق التي أُطلق عليها اسم (وايت لايتنينغ) وكُشف عنها النقاب خلال معرض دبي للطيران.

وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي ويمكنها التحليق بسرعة حوالي 482 كيلومترًا في الساعة في مضمار طوله 5 كيلومترات على ارتفاع 10 أمتار فقط عن الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي للسباق، جيف ووكمان: ”ستقدم مجموعة السباق فرصة لاختبار الابتكار وتسريع الخطى باتجاه السفر التجاري بالكهرباء“.

وقالت الشركة إن بطاريات ليثيوم مثبتة بالطائرة ستمدها بالطاقة اللازمة للطيران لمدة 5 دقائق بسرعة شديدة خلال السباق وحوالي 10 دقائق احتياطية بسرعة منخفضة.

ويهدف سباق (إير ريس إي) إلى أن يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية في العالم، عندما يطلق أولى منافساته الدولية في عام 2020. ومن المتوقع أن يعلن هذا الأسبوع عن أسماء أول 8 فرق لخوض سباقه الأول.