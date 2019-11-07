الخطوط السعودية تخفض أسعار رحلاتها للمتقاعدين

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، عن منح الموظفين المتقاعدين في المملكة تحفيضًا بنسبة 10% على تذاكر جميع رحلاتها الداخلية والخارجية.

ويستفيد من هذه الخطوة الجديدة حوالي 700 ألف متقاعد من الجنسين، من عملاء المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية.

كما يشمل الاتفاق، الذي جرى توقيعه بين الخطوط السعودية ومؤسسة التقاعد، خصمًا بنسبة 10% أيضًا على باقات برنامج ”عطلات السعودية“، التي تشمل تذاكر السفر والمواصلات والجولات السياحية والإقامة في الفنادق والمنتجعات حول العالم والتي يشملها البرنامج.

ويتاح للراغبين بالاستفادة من العرض، الدخول إلى بوابة الخطوط السعودية على شبكة الإنترنت واستعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.

ووجد الإعلان عن التخفيض الجديد ردود فعل إيجابية من قبل المتقاعدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.