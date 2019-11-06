”المراكز العربية“ السعودية تعتزم بيع باكورة سندات دولارية

قالت مصادر مطلعة إن شركة ”المراكز العربية“ السعودية لإدارة مراكز التسوق تعتزم بيع باكورة صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تستغل فيه شركات في الخليج أسعار الفائدة المنخفضة لجمع ديون.

وقالت المصادر الثلاثة إن الشركة، التي جرى إدراجها في وقت سابق العام الجاري، تتطلع لجمع 500 مليون دولار من الإصدار.

ولم ترد المراكز العربية على طلب للتعقيب.

وقالت المصادر إن غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي يستعدان لقيادة العملية التي قد تتم خلال العام الجاري.

ورفض إتش.إس.بي.سي التعليق، ولم يرد غولدمان ساكس على الفور على طلب للتعقيب.

وكان الطرح العام الأولي للمراكز العربية الذي جمع 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار) في أيار/مايو الماضي ثالث أكبر طرح بالمملكة منذ أن جمع البنك الأهلي التجاري السعودي ستة مليارات دولار عام 2014.

وتعتزم الشركة توسيع عملياتها إلى 27 مركز تسوق في غضون أربع سنوات وتبني دور عرض سينمائي بعد أن رُفع العام الماضي حظر عليها استمر لعشرات السنين.

ويأتي جمع الديون المزمع عقب عام حافل لأسواق الدين الإقليمية، إذ جمع مقترضون ديونًا رخيصة من مستثمرين دوليين طامحين في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تنخفض فيها أسعار الفائدة عالميًا.