الأردن يوقف منح تراخيص جديدة لشركات تطبيقات النقل الذكية‎

قررت هيئة تنظيم النقل البري في الأردن، الثلاثاء، وقف منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة حاليًا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد من وضع طبعة جانبية، اعتبارًا من مطلع 2020.

وبحسب قرار صادر عن الهيئة، فإن القرار يأتي ”نظرًا لتزايد أعداد السيارات غير الحاصلة على تصاريح للعمل على تقديم خدمات التطبيقات الذكية، والفوضى الحاصلة في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات“.

وقررت الهيئة، تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30%، أعلى من الأجرة المعتمدة لسيارات التاكسي العادي، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وتعمل في السوق الأردنية حاليًا، 5 شركات لتطبيقات نقل ذكية، فيما صدرت مؤخرًا موافقات مبدئية لـ6 شركات أخرى، على أن تستكمل إجراءات الترخيص وفق التعليمات المقرة، ويبلغ عدد السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف و950 سيارة، حتى النصف الأول من العام الجاري.