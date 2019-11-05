بعد الاتفاق مع السعودية.. ارتفاع أسهم شركة المصارعة العالمية بنسبة 7%

قفزت قيمة أسهم شركة المصارعة الترفيهية العالمية بنحو 7% في أسواق نيويورك أمس الاثنين، بعد إعلانها إبرام اتفاق شراكة مع هيئة الترفيه السعودية لتنظيم مزيد من مباريات المصارعة بالمملكة في السنوات المقبلة.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن الاتفاق الذي أعلنته الشركة صباح أمس، سوف يتيح لها تنظيم مباريات مصارعة في السعودية سنويًا حتى عام 2027 وإن الجانبين يعملان أيضًا على التوصل إلى اتفاق إعلامي ترويجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أنه بعد إعلان الشركة عن التوصل إلى الاتفاق مع الهيئة ببيان صحفي أصدرته صباح الإثنين، سجلت أسهمها زيادة كبيرة بلغت 7% في جلسة التداول في أسواق نيويورك، لافتة إلى أن تأخير إعلان التوصل إلى اتفاق كان قد أدى إلى هبوط أسهم الشركة بنحو 16% آخر الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة: ”قفزت أسهم الشركة إلى حوالي 56.85 دولار للسهم في جلسة التداول المسائية الاثنين، بعد إعلانها عن الاتفاق مع الهيئة السعودية“، مشيرة إلى أن أسهم الشركة كانت قد تراجعت بنسبة 29% هذا العام.