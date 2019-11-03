ماذا ستقدم ”أرامكو“ للمستثمرين في أسهمها؟

قررت شركة ”أرامكو“ السعودية، منح سهم واحد مجانًا عن كل 10 أسهم يشتريها المستثمرون الأفراد، الذين يوافقون على الاحتفاظ بأسهمهم في ”أرامكو“، لمدة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ شراء الأسهم، على أن لا يزيد عدد الأسهم المجانية عن 100 سهم.

ووفقًا لوكالة ”بلومبيرغ“، بإمكان الأفراد الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية ومواطني مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في أسهم ”أرامكو“.

وأوضحت الوكالة، أن مجلس إدارة ”أرامكو“ يعتزم إعلان توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 75 مليار دولار عام 2020، وهو أيضًا بصدد إعلان أرباح مؤقتة بحد أقصى يبلغ 9.5 مليار دولار، قبل تسجيل الأسهم المباعة باسم المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وقالت الوكالة، إن تلك الأرباح سيتم دفعها للحكومة، المساهم الوحيد حاليًا في الشركة.

وأضافت أنه في حالات استثنائية محددة، ستعلن الشركة أرباحًا مؤقتة بقيمة 3.9 مليار دولار، تزامنًا مع تاريخ تخصيص الأسهم للمستثمرين في أواخر العام الحالي.

وأظهرت بيانات ”أرامكو“، أن الإنفاق الرأسمالي للشركة سيتراوح بين 35 و40 مليار دولار، العام المقبل، و40 و45 مليار دولار عام 2021، والذي يمكن أن يتم تخفيضه في حال تراجعت أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة في المدى المتوسط ستخصص 35% من النفقات الرأسمالية للنفط وسوائل النفط، ونحو 40% للغاز و25% لقطاع التكرير والبتروكيماويات.

ووفقًا للتقرير، فإن إيرادات ”أرامكو“ من المبيعات في أول 9 شهور من العام الجاري، بلغت 244 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية نحو 68 مليار دولار، والتدفقات المالية حوالي 59 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية نحو 23 مليار دولار.