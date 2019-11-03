”أرامكو ”: لا أثر جوهريًا لهجمات 14 سبتمبر على عملياتنا

قالت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو إنها لا تتوقع أن يؤثر الهجوم الأخير على منشأتي نفط تابعتين للشركة بشكل جوهري على الأوضاع المالية والعمليات مع إطلاقها طرحها العام الأولي اليوم الأحد بإعلانها عن نيتها الإدراج في بورصة الرياض.

وصرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، خلال مؤتمر صحافي عقب نشر بيان إعلان النية، أن أكبر شركة نفط في العالم ما زالت الأعلى موثوقية في العالم.

واستهدف الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/سبتمبر الماضي منشأتي بقيق وخريص وأوقف لبعض الوقت إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا بما يتجاوز خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية.

وهز الهجوم، الذي حملت الرياض إيران مسؤوليته، أسواق النفط ودفع الولايات المتحدة لنشر قوات عسكرية ومعدات لتعزيز دفاعات المملكة. ونفت طهران ضلوعها في الحادث.

وقالت أرامكو في البيان إنها لا تتوقع أن يكون للهجمات أثر جوهري على الأعمال أو الوضع المالي أو النتائج.

وأعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها مع تدفقات مالية حرة 59 مليار دولار.

ووفقًا لحسابات ”رويترز“، بلغ صافي ربح أرامكو في الربع الثالث من العام الجاري 21.1 مليار دولار، وهو ما تتضاءل أمامه أرباح شركات عملاقة مثل إكسون موبيل التي تجاوز صافي ربحها للفترة ذاتها ثلاثة مليارت دولار بقليل.

وقالت أرامكو إنها تحركت سريعًا لتقليص تأثير الهجوم على العملاء للحد الأدنى عبر وسائل من بينها السحب من مخزونات الخام وتوريد خامات بديلة وخفض شحنات سوائل الغاز الطبيعي لبعض العملاء مع زيادة الإنتاج من حقول أخرى.

ولم يذكر البيان ما إذا قد جرى تبني إجراءات لتعزيز الأمن في منشآت النفط الحيوية.