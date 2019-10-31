”فيات“ و“بيجو“ تتجهان للاندماج برأسمال 50 مليار دولار

أعلنت شركتا ”فيات كرايسلر“ الإيطالية، و“بيجو“ الفرنسية، موافقتهما على خطة للاندماج في كيان واحد تصل قيمته 50 مليار دولار.

وأوردت وكالة ”أسوشيتدبرس“، الخميس، أن الموافقة تمت خلال وقت مبكر اليوم، لإنشاء رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وذكرت الشركتان، أنهما توافقتا على ”العمل من أجل مزيج متكامل بين كياناتهما بنسبة 50 % لكل منهما لإنشاء جسم جديد“.

وستكون الشركة المدمجة، قادرة على المشاركة في تكلفة تطوير المركبات الكهربائية ذاتية القيادة؛ كما ستقوم بتحسين تقنية سيارتها، مع زيادة القوة الشرائية.

يأتي قرار الاندماج، بعد زهاء خمسة أشهر من انهيار اتفاق مشابه مع شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

وأعلنت بيجو عن أرباح قياسية لعام 2018 بلغت 74 مليار يورو (82.14 مليار دولار)، بينما حققت فيات كرايسلر 110 مليارات يورو (122.1 مليار دولار).