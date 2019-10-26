جاكوار تكشف عن أول سيارة رياضية كهربائية فائقة السرعة (فيديو)

كشفت شركة جاكوار النقاب عن أول سيارة رياضية افتراضية تعمل بالكهرباء، تحمل اسم Gran Turismo Coupé، لتمثل ثورة في عالم السيارات.

ونشر موقع ميل أونلاين مقطع فيديو يُظهر مدى كفاءة المركبة الجديدة، التي تعد خطوة في دعم تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

وكانت السيارة قد ظهرت ضمن فعاليات استضافتها من قبل هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية، بالتنسيق والتعاون مع شركة جاكوار، وللمشاركة في فعاليات مؤتمر تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار مساهمة جاكوار لاند روڤر في استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

وعن مظهرها ومواصفاتها العصرية، تقول جاكوار إن السيارة الخارقة الكهربائية الجديدة مدعومة بثلاثة محركات كهربائية للحصول على 1006 أحصنة و1200 نيوتن متر من عزم الدوران، حيث يوجد محرك واحد في المقدمة والآخران في الخلف، مما يجعل أحدث سيارات جاكوار الخارقة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين، وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/ساعة.

وأكد جوليان طومسون، مدير التصميم في جاكوار، أن مصممي الشركة هم من قاموا بتصميم السيارة المستقبلية، استلهامًا من تراث الشركة الكبير في هذا الاتجاه، بحسب موقع jaguar.