”ميتسوبيشي“ تكشف عن سيارة ذكية توقف نفسها وتتصل بالطبيب إذا مرض السائق (صور)

كشفت شركة ”ميتسوبيشي“ لصناعة السيارات، النقاب عن سيارة جديدة ذكية قادرة على التفاعل مع السائق ومراقبة صحته لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من المقرر أن تطلق الشركة العالمية سيارتها الذكية بحلول عام 2030، حيث تستطيع مراقبة صحة سائقها وإيقاف نفسها على جانب الطريق والاتصال بالطبيب إذا مرض.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتمد السيارة الذكية تقنية استشعار متطورة تمكنها من تحديد ما إذا كان سائقها منتبهًا للطريق أم لا، ورصد تدهور حالته الصحية فجأة مثل إصابته بنوبة قلبية، عن طريق تتبع علاماته الحيوية.

وقالت الشركة اليابانية، إنه عندما ترصد السيارة المسماة ”إمراي إس“ EMIRAI S، توعك السائق، توقف نفسها على جانب الطريق وتتصل بالطبيب أو بالطوارئ.

واستعرضت الشركة السيارات الذكية في معرض طوكيو للسيارات، الذي بدأ اليوم الخميس، ومن المقرر أن يستمر حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقًا للمدير التنفيذي لشركة ”ميتسوبيشي“ لمعدات السيارات ”هيروشي أونيشي“، يمكن أن تساعد السيارات الذكية في مواجهة التحديات المجتمعية مثل شيخوخة المجتمع، وتورط كبار السن في عدد متزايد من الحوادث.

كما تستطيع السيارة الذكية الاتصال بالمتاجر والمطاعم في وجهة السائق، لتمكنه من طلب الطعام أو خدمات أخرى لتكون جاهزة لدى وصوله، وذلك من خلال تقنية التعرف على الصوت، القادرة على معالجة الطلبات والتمييز بين الأصوات المختلفة.