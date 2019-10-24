بلومبيرغ: أرامكو تدرس مكافأة مشتري أسهمها للاحتفاظ بها

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الخميس، إن شركة أرامكو السعودية تدرس منح مشتري أسهمها حوافز لتشجيعهم على الاحتفاظ بأسهمهم، بهدف تجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح التي تُعدّ أكبرعملية من نوعها في التاريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن الحوافز التي تدرسها ”أرامكو“ يمكن أن تشمل تقديم أسهم مجانية لمشتري أسهم التجزئة الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر: ”إن أرامكو تسعى إلى التقليل من التقلبات في السوق بعد أن تبدأ عملية طرح أسهمها وتوفير مكاسب للمشترين الذين يتوقعون جني أرباح من عملية الشراء.“

وأشارت الوكالة إلى أن ”أرامكو“ تدرس -أيضًا- كيفية التعامل مع توقعات المستثمرين المحليين الذين حصلوا على أسهم بقيمة مخفضة من مؤسسات حكومية سعودية في السابق، مضيفة أن تلك المهمة تعتبر صعبة بعد أن قررت المملكة فتح أسواقها للمستثمرين الأجانب.

ولفتت إلى أن ”أرامكو“ تسعى إلى ضمان عدم انخفاض سعر أسهمها في حال قام مستثمرون ببيع أسهمهم مباشرة بعد الشراء من أجل تحقيق أرباح سريعة.

ونقلت عن المصادر قولها إن ”الشركة قد تقدم تخصيصًا مناسبًا لشراء أسهمها للمستثمرين الذين يحتفظون بأسهمهم على المدى البعيد“.

وقال مصدر ”تدرس أرامكو عدة خيارات، لكن حتى الآن، لم يتأكد ما إذا كانت ستمضي قدُمًا بتقديم مثل هذه الحوافز.“