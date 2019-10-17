”داماك“ تطالب بوقف المشاريع الجديدة حتى يتعافى قطاع العقارات في دبي‎

قال رئيس داماك العقارية، اليوم الخميس، إن على المطورين العقاريين الإحجام عن تدشين مشروعات سكنية جديدة في دبي لعام واحد على الأقل؛ من أجل الإسراع بتعافي سوق انخفضت فيه الأسعار بشدة.

وواجهت دبي تباطؤًا في سوق العقارات معظم السنوات العشر الماضية، باستثناء فترة انتعاش وجيزة قبل أكثر من خمس سنوات. وقادت وفرة في المعروض بقطاع الإسكان الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن 25% منذ 2014.

وضغط التباطؤ على أرباح كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، ومنها داماك، التي هبط ربحها الصافي في الربع الثاني 87%، وفقدت أسعار أسهمها نحو 40% منذ بداية العام.

وقال حسين سجواني رئيس داماك في مكتب الشركة بدبي: ”لندع السوق يستقر“، لافتًا إلى أن ”داماك“ دشنت مشروعًا واحدًا هذا العام، مقابل اثنين في 2018 ونحو خمسة أو ستة مشاريع سنويًا في الأعوام السابقة.

وذكر سجواني، الذي أسس الشركة في 2002، أن 2019 أصعب من العام السابق، لكن الشركة تمكنت من تسيير أمورها، وأن مبيعات هذا العام ستماثل نظيراتها في 2018.

وأضاف أن شركة كبيرة منافسة ”تغرق السوق“ بمشروعات جديدة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، معتبرًا أن ”هذا سيىء للبلد وللسوق وسيعود بالضرر عليهم“. لكنه رفض الكشف عن اسم الشركة.

وقال سجواني: إن السوق قد يبدأ بالتعافي في غضون عامين، إذا لم تكن هناك مشروعات جديدة خلال الفترة نفسها، لكنه حذر من أن الوضع قد يسوء إذا لم يجرِ اتخاذ إجراءات.

وأضاف: ”الكل سيكون خاسرًا- العميل والمطور والمدينة“. غير أنه قال إن المشروعات التي دُشنت يجب أن تمضي قدمًا.

وذكر سجواني أنه أطلع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على آرائه. وأعلن الشيخ محمد في سبتمبر/أيلول أن الحكومة تعكف على تشكيل لجنة للتخطيط العقاري لتنظيم القطاع.

وقطاع العقارات مساهم كبير في اقتصاد دبي، الذي ليس لديه موارد كبيرة من النفط أو الغاز.