تداعيات غزو سوريا.. ”فولكسفاجن“ ترجئ مساعيها لبناء مصنع في تركيا

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أرجأت شركة ”فولكسفاجن“ مساعيها بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا. ويأتي هذا القرار وسط انتقادات دولية للعملية التركية العسكرية في شمال سوريا، ومخاوف حيال التداعيات المحتملة لسمعة أنقرة. وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة ”هاندسبلات“ الاقتصادية الألمانية، في وقت متأخر من أمس الاثنين: ”نتابع الوضع ببالغ الاهتمام“. وفي وقت سابق هذا الشهر، أنشأت فولكسفاجن وحدة تابعة…