”ماستر كارد“ و“فيزا“ و“إيباي“ تتخلّى عن عملة ”فيسبوك“ الرقمية ”ليبرا“

أعلنت شركات: ”فيزا“، و“ماستركارد“، و“إيباي“، وشركات أخرى، انسحابها من جمعية ليبرا، المسؤولة عن تنظيم وإدارة عملة ”فيسبوك“ المشفرة التي تحمل نفس الاسم، بعد أسبوع واحد من خروج شركة ”باي بال“.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم فيزا أن“الشركة قررت عدم الدخول إلى جمعية ليبرا في الوقت الحالي، إلا أننا مستمرون في تقدير الموقف وقرارنا النهائي سيتحدد وفقًا لبضعة عوامل، أحدها سيكون قدرة الجمعية على إرضاء وتلبية كافة التوقعات التنظيمية والتشريعية المطلوبة“.

ويأتي الخروج المفاجئ للشركات تلك على بعد 3 أيام من الموعد المحدد لعقد أولى جلساب مجلس ليبرا في 14 أكتوبر/تشرين الأول في جينيف، والذي من المتوقع أن يضع المزيد من الالتزامات على عاتق الأعضاء المؤسسين في الجمعية، ما يجعل هذه الأيام هي الأكثر ضغطًا على الأعضاء لرفع أيديهم عن عملة ”فيسبوك“ المثيرة للجدل.

وأشارت شركة ”إيباي“، في بيان رسمي، إلى أنها تحترم تمامًا رؤية جمعية ”ليبرا“، إلا أن الشركة قررت عدم المضي قُدمًا كعضو مؤسس بها، حيث إن تركيزها في الوقت الحالي يتركز فقط على تنظيم تجربة الدفع لدى مستخدميها بشكل أفضل.

وشكر دانتيه ديسبارتيه، مدير السياسات بمؤسسة ليبرا، الشركات المنسحبة على دعمها المستمر للجمعية وهدفها المنشود، مشيرًا إلى أنها ستركز أكثر على التحرك نحو الأمام والاستمرار في بناء جمعية قوية من أكبر شركات قطاع الأعمال الدولي والمؤسسات المؤثرة في المجتمع العالمي.

يُذكر أن شركات: ”ماستركارد“، و“فيزا“، و“ستريب“، قد استقبلت رسالة مفتوحة من عضوين ديمقراطيين بالكونغرس، يوم الأربعاء الماضي، تطالبهم بضرورة إعادة النظر بقرار التحاقهم في جمعية ليبرا، مؤكدين أن القرار سيؤثر على الخدمات المالية الأمريكية والاقتصاد الدولي، وكذلك سيؤثر سلبًا على الشركات نفسها.

كما نشر مدير خدمة ”كاليبرا“ في ”فيسبوك“، ديفيد ماركوس، وهي خدمة محفظة لتخزين عملات ”ليبرا“، تغريدتين شكر فيهما كلًا من: ”فيزا“ و“ماستركارد“ على وضوح قرارهما بخصوص تعليق عضويتهما في جمعية ”ليبرا“ إلى حين وضوح الموقف التنظيمي .

وأشار إلى أنه على الرغم من عملية الانسحاب المتكررة قد تعطي مؤشرًا سلبيًا على المدى القصير عن ليبرا، إلا أن المزيد من الأخبار الجيدة في الطريق، خاصة أن ماركوس يرى الضغط الكبير الواقع حاليًا على ليبرا يعكس أن ليبرا ستقدم إفادة كبيرة وستحقق نجاحًا مبهرًا عند إطلاقها.