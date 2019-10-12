”مازدا“ تسحب 35 ألف سيارة من الأسواق

تعمل شركة ”مازدا“ اليابانية لصناعة السيارات على سحب 35 ألف سيارة تم إنتاجها خلال السنوات الـ 7 الماضية بسبب مخاوف على سلامة السائق والركاب.

وأعلنت مازدا عن وجود عيوب في صمام يعمل على منع السيارة من الاهتزاز بعد إطفاء المحرك، والذي يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المستخدمين، الأمر الذي يعتبر أحدث حلقة في سلسلة من عمليات سحب السيارات من الأسواق هذا العام.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يؤثر العيب الخطير على عدة طرازات بما في ذلك Mazda3 التي تم بيعها بين عامي 2014 و2016، وسيارات الدفع الرباعي ”CX-5″ التي تعمل بوقود الديزل والتي تم بيعها من 2012 حتى العام الماضي، و“Mazda6“ التي تم تصنيعها بين عامي 2012 و2018.

ويؤدي العيب إلى تراكم الكربون في الصمام مما يؤدي إلى تآكل أجزاء المحرك. وأوضحت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية أن هذا العيب قد يتسبب في تسرب الدخان من مقصورة المحرك، ما يؤدي إلى انخفاض قوة المحرك وتعطل السيارة.

وقالت اللجنة: ”تزيد هذه الأعطال من خطر وقوع حادث أو إصابة مستخدمي السيارات المعيبة وغيرهم على الطريق“.

وتتواصل الشركة الآن مع 35476 من المالكين المتأثرين بالعيب لترتيب سحب السيارة واستبدال القطع المعيبة دون أي تكلفة على المستخدم.

يذكر أنه في شهر تموز/ يوليو الماضي، سحبت مازدا 18700 سيارة وسط مخاوف من أن يؤدي وجود برنامج معيب مصمم لتوفير الوقود إلى فقدان السيارة الطاقة وتعطلها، وهو عطل أثر على نفس الموديلات المتأثرة بهذا العطل.

كما تم سحب سيارات من طراز “ Mazda3 “ خلال نفس الشهر، بسبب مخاوف من انهيار العجلات.