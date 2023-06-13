صدور أول حكم قضائي بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت
أمرت محكمة في العاصمة البريطانية لندن شركة مسجلة في البلاد بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني ما يعادل مليون دولار، كتعويضات لضحايا انفجار 2020 في مرفأ بيروت.
وأبلغ مجموعة من المحامين في لبنان عن حكم المحكمة البريطانية، الذي يعتبر أول حكم من نوعه بشأن الانفجار، الذي وقع في الـ4 من شهر أغسطس/ آب لعام 2020.
وأسفر انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم باعتها شركة "سافارو" المحدودة المسجلة في بريطانيا، عن مقتل أكثر من 220 شخصًا.
وكانت قد قضت المحكمة العليا، في لندن في الـ31 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بأن شركة "سافارو" المحدودة مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابات الشخصية والأضرار، التي لحقت بالممتلكات في قضية رفعتها نقابة المحامين في بيروت نيابة عن ضحايا الانفجار.
وفي حكمها أمرت المحكمة، الشركة بدفع 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى الفوائد لثلاثة من أقارب الضحايا المتوفين، وما يزيد قليلًا على 500 ألف جنيه إسترليني لامرأة مصابة، بحسب بيانات للنقابة.