صدور أول حكم قضائي بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أمرت محكمة في العاصمة البريطانية لندن شركة مسجلة في البلاد بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني ما يعادل مليون دولار، كتعويضات لضحايا انفجار 2020 في مرفأ بيروت.

وأبلغ مجموعة من المحامين في لبنان عن حكم المحكمة البريطانية، الذي يعتبر أول حكم من نوعه بشأن الانفجار، الذي وقع في الـ4 من شهر أغسطس/ آب لعام 2020.

وأسفر انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم باعتها شركة "سافارو" المحدودة المسجلة في بريطانيا، عن مقتل أكثر من 220 شخصًا.