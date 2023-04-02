تسليمات تسلا للسيارات دون التوقعات في الربع الأول من العام

وكان المستثمرون يترقبون ما ستسفر عنه مجازفة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك الذي قال إن خفض الأسعار من شأنه أن يحفز المبيعات ويعوض الضرر الناجم عن تآكل هوامش الأرباح.

وزادت تسليمات تسلا أربعة بالمئة عن الربع السابق و36 بالمئة عن العام الماضي.

وقال مارتن فيشا رئيس علاقات المستثمرين في تسلا على "تويتر": "النمو المتتابع مستمر حتى في الربع الأول".

وأنتجت تسلا عدد سيارات يفوق ما سلمته، حيث صنعت 440808 سيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.