تسليمات تسلا للسيارات دون التوقعات في الربع الأول من العام
أفادت بيانات "رفينيتيف"، اليوم الأحد، أن تسليمات شركة تسلا خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت أقل من التوقعات؛ إذ أثرت النظرة المستقبلية القاتمة للاقتصاد والمنافسة المتزايدة على جهود الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية لدعم الطلب مع تخفيضات الأسعار.
وسلمت تسلا 422875 سيارة، وهو رقم قياسي للشركة، ولكنه أقل من توقعات المحللين عند 430008 سيارات، وفقا لبيانات "رفينيتيف".
وكان المستثمرون يترقبون ما ستسفر عنه مجازفة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك الذي قال إن خفض الأسعار من شأنه أن يحفز المبيعات ويعوض الضرر الناجم عن تآكل هوامش الأرباح.
وزادت تسليمات تسلا أربعة بالمئة عن الربع السابق و36 بالمئة عن العام الماضي.
وقال مارتن فيشا رئيس علاقات المستثمرين في تسلا على "تويتر": "النمو المتتابع مستمر حتى في الربع الأول".
وأنتجت تسلا عدد سيارات يفوق ما سلمته، حيث صنعت 440808 سيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وزادت تسليمات تسلا من مركبتيها الأساسيتين، (موديل 3) و(موديل واي)، ستة بالمئة مقارنة بالربع السابق. لكن عمليات التسليم لسيارات الطرازين (موديل إكس) و(موديل إس) الأعلى سعراً تراجعت 38 بالمئة.
وفي يناير/كانون الثاني، خفضت تسلا الأسعار على مستوى العالم بما يصل إلى 20 بالمئة؛ ما أدى إلى اندلاع حرب أسعار بعد أن جاءت التسليمات أقل من توقعات وول ستريت لعام 2022.