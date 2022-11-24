"نستله" تبني أول مصنع وأكاديمية تعليمية في السعودية

تعتزم شركة الأغذية والمشروبات العالمية (نستله)، افتتاح أول مصنع لمنتجاتها في السعودية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية من كبريات الشركات في العالم.

ووقعت الشركة المتعددة الجنسيات، مذكرة تفاهم مع السعودية لإنشاء مصنع لمنتجاتها المتواجدة بكثرة في أكبر أسواق دول الخليج العربي.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "نستله" للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية، لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن المذكرة تتضمن أيضًا إنشاء أول حاضنة أعمال لشركة "نستله" في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.

وأوضحت الوزارة أن الخطة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار و"نستله" ستساهم بتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع رؤية_السعودية_2030.

وبينت الوزارة أن "نستله" ستستثمر 7 مليارات ريال (أكثر من 1.8 مليار دولار) في المملكة على مدى 10 سنوات باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال (نحو 100 مليون دولار).