"فايزر" تستحوذ على شركة منتجة لأدوية جديدة للسرطان

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا في مكالمة جماعية، إن الصفقة ستساعد شركته على الانتقال إلى مكانة "تتمتع بحماية أكبر في مواجهة الجهات التنظيمية، ومن جهة براءات الاختراع وآليات السوق".

وأضاف بورلا، أن شركة "سيجين" من المقرر أن تستفيد من الحد الأقصى للإنفاق على الرعاية الصحية للأمريكيين الأكبر سنًّا بموجب قانون الرئيس جو بايدن لخفض التضخم؛ ما يعني أن مزيدا من المرضى سيكون بإمكانهم الوصول إلى العلاجات باهظة الثمن التي تنتجها شركته.

وستدفع شركة "فايزر" 229 دولارا نقدا للسهم الواحد في "سيجين"، بزيادة قدرها 32.7% عن سعر الإغلاق، يوم الجمعة الماضي، وارتفع سهم شركة "سيجين" إلى 200 دولار في التعاملات المبكرة.