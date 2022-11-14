جيف بيزوس ينوي التبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية

أعلن مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس عن نيته التخلي عن معظم ثروته الصافية البالغة 124 مليار دولار خلال حياته لصالح جمعيات خيرية.

وقال بيزوس لشبكة CNN الأمريكية في مقابلة حصرية، إنه سيكرس الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وذكرت الشبكة أنه على الرغم من أن تعهد بيزوس كان خاليا من التفاصيل، فهذه المرة الأولى التي يعلن فيها أنه يخطط للتخلي عن معظم أمواله.

ووجهت انتقادات لبيزوس لعدم توقيعه على تعهد العطاء، وهو وعد من مئات من أغنى أغنياء العالم بالتبرع بمعظم ثروتهم للأعمال الخيرية.

بيزوس اكتفى عندما سألته شبكة CNN مباشرة عما إذا كان ينوي التبرع بمعظم ثروته خلال حياته، بالقول: "نعم، أنا أفعل".

وقال بيزوس إنه اتفق مع صديقته على إجراء أول مقابلة لهما معًا منذ أن بدآ المواعدة في عام 2019 للمساعدة في تسليط الضوء على جائزة بيزوس للشجاعة والكياسة، التي مُنحت هذا العام للموسيقي دوللي بارتون.