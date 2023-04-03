قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يواجه أزمة بعد انهيار "سيليكون فالي"

بعد اجتياز الركود والصراعات العسكرية، ربما تكون شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية في مواجهة أكبر اختبار لها على الإطلاق بعدما قضى انهيار بنك "سيليكون فالي" على مصدر تمويل رئيسي بينما تهدد تعديلات قضائية مزمعة الأساس الذي يقوم عليه قانون الشركات.

واستفاد الاقتصاد الإسرائيلي من موجة نجاح في قطاع التكنولوجيا الذي يعمل به 10% فحسب من القوة العاملة في إسرائيل ويمثل حوالي 15% من ناتجها الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع العائدات الضريبية.

لكن مقترحات الائتلاف اليميني المتشدد الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تمنح الحكومة سلطة أكبر في اختيار القضاة وتحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين أثارت قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وقالت كارنت فلوج، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل (المركزي) التي تشغل حاليا منصب نائب الرئيس في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "قطاع التكنولوجيا المتقدمة يحتاج إلى استقرار، يحتاج لأن تكون قواعد اللعبة واضحة، يحتاج ليقين... بوجود محاكم يمكنه اللجوء إليها"، مضيفة أنه بدون ذلك سيحجم المستثمرون عن ضخ الأموال.

من المخاطر المحتملة أيضا تسريع هجرة العقول. يعيش حوالي 100 ألف إسرائيلي بالفعل ويعملون في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية وانتقل الكثيرون غيرهم إلى أوروبا.

وتشير بيانات الحكومة إلى وجود حوالي 6 آلاف وظيفة شاغرة حاليا في قطاع التكنولوجيا الذي يضم حوالي 400 ألف وظيفة إجمالا.

ووافق البرلمان على التشريع المقترح الذي يقول مؤيدوه إنه ضروري للحد مما يعتبرونه تدخلا من جانب القضاء في الشؤون السياسية بينما يقول معارضوه إنه تهديد للديمقراطية. لكن الموافقة النهائية تأجلت لمدة شهر إثر اندلاع احتجاجات واسعة.

وقالت عدة شركات للتكنولوجيا المتقدمة، مثل شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية الإسرائيلية "ويز"، إنها ستسحب أموالها من إسرائيل وتمنع التمويلات من دخولها إذا جرى إقرار التعديلات المقترحة، بينما قال رئيس شركة "نايس" للبرمجيات السحابية إن مستثمرين كبارا يتابعون الموقف بكل دقة.

وفي غضون ذلك، هبط الشيقل الإسرائيلي لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات أمام الدولار بفعل توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بعدما سجل 15 مليار دولار العام الماضي وبلغ مستوى قياسيا عند 27 مليار دولار في 2021.

ووفقا لكل من مركز "آي.في.سي" للأبحاث و"لومي تك"، جمعت شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية تمويلات قيمتها 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام بانخفاض 70% من 5.8 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2022 ومسجلة أدنى مستوى فصلي من جمع التمويلات في 4 سنوات.