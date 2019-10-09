السعودية تسمح رسميًا للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار الترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، لائحة لاشتراطات تقديم «الشيشة» ومنتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وحظرت لائحة التراخيص المعلنة لتطبيقها، المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من تقديم التبغ بكل أنواعه أو بيعه.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر وزارة الشؤون البلدية لائحة تسمح في مضمونها بتقديم «الشيشة» داخل مواقع محددة في المدن.

وكان اشتراط تقديم منتجات التبغ سابقًا خارج النطاق العمراني مطبقًا في معظم مدن البلاد، مع استثناءات نالتها بعض أمانات المدن.

وحدَّدت اللائحة المواقع، التي سمح الترخيص بها، خاصة داخل المدن ومنها المطاعم، والأنشطة التجارية في مناطق مصنفة وفق أمانات المدن المعنية بالعمل البلدي، مثل تلك المحصورة والواقعة في شوارع تجارية، أو المجمعات التجارية ومرافق الإيواء السياحي، وكل ذلك يتم الترخيص له وفقًا لاشتراطات، شاملة تعزيز الصحة العامة وكذلك عناصر السلامة والأمن.