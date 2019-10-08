”مبادلة“ الإماراتية تدرس الاستثمار في صندوق تكنولوجيا ثاٍن لـ ”سوفت بنك“

قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق لم يقرر بعد ما إذا كان سيستثمر في صندوق تكنولوجيا ثاٍن أكبر حجمًا يتبع مجموعة سوفت بنك.

وقال رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة، إبراهيم عجمي، خلال مؤتمر لبلومبيرغ:“نعكف على تقييم الأمر، وسنواصل تقييمه.. ولا يمكنني الإجابة بنعم أو لا عما إذا كنا سنستثمر في صندوق رؤية 2″.

وكانت ”رويترز“ أوردت، الأسبوع الماضي، أن سوفت بنك تجد صعوبة في جذب الاستثمارات لصندوق ضخم ثاٍن، مع سحب ”وي وُرك“ إحدى شركات محفظة الصندوق، طرحها العام الأولي وتراجع تقييمات استثمارات رئيسة أخرى.

واستثمرت مبادلة 15 مليار دولار في صندوق رؤية 1 التابع لسوفت بنك والبالغ حجمه 100 مليار دولار.

وأبلغ مصدران مطلعان ”رويترز“ الشهر الماضي أنه من المتوقع أن تستثمر مبادلة في صندوق رؤية 2 خلال الربع الرابع من 2019.