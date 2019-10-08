وزير فلسطيني: بضائع مصرية ستحل مكان الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية

قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن بضائع ومنتجات مصرية ستحل مكان نظيرتها الإسرائيلية التي توجد في الأسواق الفلسطينية حاليًّا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“ عن العسيلي قوله، ”إننا سنرى قريبًا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلًا من المنتجات الإسرائيلية، وسنرى أيضًا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية“، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف ”هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، إذ إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية“.

وتابع ”مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين“، معربًا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، وصل الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تاريخية تستمر 3 أيام، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الزيارة إلى فتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الإستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.

وعقد اشتية مع نظيره المصري اجتماعًا ثنائيًّا في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، بحَثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين.

وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الحكومة المصرية والفلسطينية الذي سيعقد للمرة الأولى في القاهرة، سوف يؤسس لمرحلة جديدة.